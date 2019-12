'Overheid heeft rattenoverlast niet in de hand'

Wat weten we dan wel?

Op basis van informatie van een aantal grote gemeenten en meerdere kenniscentra weten we dat er in 2018 bijna tienduizend meldingen waren van rattenoverlast. In 2019 zijn dat er tot dusver iets meer dan 7000.

Vooral in Rotterdam, Amsterdam en Arnhem is het aantal meldingen fors. In die gemeentes kwamen in 2018 respectievelijk 2161, 2632 en 1654 meldingen van rattenoverlast binnen. Maar dat zegt niet per se iets over het aantal ratten, zeggen experts. Als iemand vaker ratten ziet, wordt de persoonlijke plaagdrempel hoger, en zul je dus minder snel een rat melden.

Om toch een beeld te krijgen van de omvang van het rattenprobleem maakten we een rondgang langs gemeenten. Van de 190 gemeenten die reageerden (op een totaal van 355), heeft ruim 40 procent de indruk dat het aantal meldingen van ratten de afgelopen vijf jaar toenam. Meer dan de helft heeft de indruk dat dat aantal gelijk is gebleven.