Maatschappelijke diensttijd: nuttig project of subsidiespons?

Inmiddels wordt er in het land druk geëxperimenteerd. Zo zijn er volgens staatssecretaris Blokhuis al tienduizend jongeren mee bezig geweest bij 75 verschillende projecten.

Maar de PvdA vreest dat er misbruik wordt gemaakt van de hiervoor beschikbare subsidie. Tweede Kamerlid John Kerstens: "Ik maak me zorgen of het niet gewoon een verdienmodel is. Ik zie nu bedrijven en bedrijfjes opkomen die denken van, daar staat een zak geld, die is van mij. Ze tuigen dan een projectje op dat dan maatschappelijke diensttijd heet. Daar is het niet voor bedoeld."

Getoetst

Staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport vindt de spelregels wel duidelijk: "Er wordt getoetst of organisaties aan die spelregels voldoen. Ik krijg ook klachten van organisaties die zeggen dat er juist te streng wordt geselecteerd."

Blokhuis is juist enthousiast. "Ik ben ervan overtuigd dat dit een hele goede investering is. We zien nu een hele brede beweging op gang komen met veel potentie. Ik denk dat dat een hele goede maatschappelijke investering is, dus wat mij betreft is dat het geld zeker waard."