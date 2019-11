Te weinig AI-studenten terwijl bedrijfsleven om hen zit te springen

Uitgangspunten van het regeringsplan zijn onder meer een eerlijke toepassing van AI door overheden, samenwerking met het bedrijfsleven en inclusiviteit bij de toepassingen van AI. Bij de presentatie beloofde het kabinet 64 miljoen te investeren en sprak de ambitie uit dat dit bedrag kan oplopen tot een miljard.

Daarnaast beloofde het kabinet vorige week nog een miljard te investeren in vijf belangrijke technologieën, waaronder AI. Dat klinkt als veel geld en ambitie. Maar daar denken deskundigen toch anders over. Zo is onduidelijk uit welke potjes - Europees of nationaal het geld moet komen en of het nou gaat om nieuw geld of lopende investeringen.

Inhaalslag

Neurowetenschapper Sennay Ghebreab van de Universiteit van Amsterdam (UvA) mist vooral een onderwijsvisie. "Sommige acties die in het plan staan, hadden ze jaren geleden al moeten uitvoeren. Een deel van de projecten loopt ook al. Dit zijn geen nieuwe dingen. De strategie is meer een inhaalslag, op zijn best. En niet een vooruitblikkende visie."

Of en hoeveel geld er de komende jaren gaat naar onderzoekers en docenten die de nieuwe generatie AI-kenners moeten opleiden, is onduidelijk. Nu studeren jaarlijks een paar honderd jongeren af in AI, terwijl het bedrijfsleven er duizenden nodig heeft.

Universiteiten houden het aantal beschikbare plekken noodgedwongen laag, omdat er te weinig onderzoekers en docenten zijn om ze op te leiden. Die vertrekken regelmatig naar het buitenland, waar de onderzoeksbudgetten hoger zijn, net als het salaris.