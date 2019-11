Eten tot je ziek wordt: 180.000 Nederlanders lijden aan deze eetstoornis

Wat precies de oorzaak is van oncontroleerbare eetbuien is volgens deskundigen die we spraken lastig te zeggen. Kim had eetbuien op momenten waarop ze gestrest of verdrietig was. Dan kwam de drang om te gaan eten en dit verdoofde tijdelijk dat gevoel, maar de schaamte daarna was enorm.

Op het dieptepunt kwam Kim de deur niet meer uit, alleen nog maar om eten te halen voor haar eetbuien. "Ik was bang dat ik nooit meer van de stoornis af zou komen. Als dat zo zou zijn, wilde ik niet meer leven."

Andere eetstoornissen

Naar schatting hebben 180.000 Nederlanders een binge-eating disorder. Dat zegt Wijbrand Hoek, hoogleraar bij het UMC Groningen en onderzoeker bij zorggroep Parnassia. Hoek baseert zich, net als andere deskundigen, op internationaal onderzoek. "Toch blijft het lastig om in aantallen te spreken. Niet alle mensen met eetbuien voldoen ook echt aan de criteria van een eetbuistoornis."

Je hebt een zo'n stoornis als je binnen korte tijd, enorme hoeveelheden voedsel naar binnen werkt, waar je geen controle over hebt. En dat gebeurt steeds weer opnieuw. Het verschil met boulimia, waar in Nederland ruim 22.000 mensen aan lijden, is dat mensen met eetbuien die buien niet compenseren door bijvoorbeeld te braken of extreem te sporten.

De diagnose eetbuistoornis bestaat pas sinds 2013. Daarvoor werd in de psychiatrie alleen onderscheid gemaakt tussen anorexia, boulimia en een restcategorie, Niet Anders Omschreven (NAO). Binge-eaters vielen in die laatste.

De stoornis wordt niet herkend

Mede doordat de stoornis nog vrij 'nieuw' is, hebben weinig mensen door dat achter hun problematische eetgedrag eigenlijk een stoornis zit. En het is niet zo gek dat mensen het van zichzelf niet doorhebben, zeggen ook deskundigen.

Sinds de officiële erkenning werd de eetbuistoornis nog geen 60 keer genoemd in artikelen van Nederlandse media. Als het al genoemd werd, vaak in een bijzin. De eetstoornis anorexia nervosa werd in diezelfde tijd bijna 5000 keer genoemd, boulimia bijna 2500 keer.