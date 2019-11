Bas (17) belandde in het ziekenhuis door alcohol: 'Ik was bijna dood'

Ook Mike (17) had het net iets te gezellig op een verjaardag. "Ik zat niet zo lekker in mijn vel, en het voelde als een moment om er even lekker uit te zijn." Ze was op dat moment 14 jaar, en ze was de enige in haar vriendengroep die al weleens dronk. "Ik ging daarom drankjes inschenken voor iedereen. Bij elk drankje dacht ik: daar kan nog wel een extra shotje wodka bij."

Haar vrienden wilden naar een feestje, maar Mike zei dat ze liever naar bed wilde. Ze was op dat punt al heel dronken, en haar vrienden wilden niet dat ze alleen thuisbleef. Daarom moest ze achterop de fiets mee naar een feest. Mike was niet meer heel stabiel, en viel van haar fiets. "Ik ging, hots, met mijn gezicht op de grond. Ik ben op het feestje door mijn vrienden meteen naar de ehbo gebracht."

Bij de ehbo werden meteen een ambulance en haar ouders gebeld. "Vanaf dat moment is het allemaal een beetje vaag. Ik weet nog dat ik in een potje moest plassen en dat de dokters bloed prikten. Maar pas de volgende dag besefte ik wat er allemaal was gebeurd." Met een enorme kater werd ze wakker.

Hoe slecht is alcohol voor jonge hersenen?

Hoe slecht alcohol precies is voor het tienerbrein, is nog steeds lastig te zeggen. Eduard Klapwijk, neuropsycholoog, legt uit hoe dat zit. "We kunnen jongeren geen grote hoeveelheden alcohol toedienen en kijken wat er gebeurt. Dus moeten we het doen met onderzoek op ratten. Het is dan altijd de vraag in hoeverre die resultaten ook voor mensen gelden."