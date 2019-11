Minder jongeren drinken, maar wel meer comazuipers en bingedrinkers

Minder jongeren drinken, maar de jongeren die drinken, drinken meteen veel meer. Driekwart van alle minderjarige drinkers is bingedrinker: dat betekent dat je binnen korte tijd vijf à zes glazen alcohol drinkt.

Ook het aantal comadrinkers dat in het ziekenhuis belandt met een alcoholvergiftiging is na de wet niet gedaald. In 2013 waren dat er nog 434, in 2017 belandden 671 jongeren door alcohol in het ziekenhuis. "Dat baart mij zorgen", zegt staatssecretaris Blokhuis. "Elke comadrinker is er één te veel, je maakt meer kapot in je lijf dan je lief zou moeten zijn."

De wet heeft ook positieve effecten. In 2003 had ruim 8 op de 10 scholieren weleens alcohol gedronken. Ze begonnen gemiddeld al op hun 12e. Nu, bijna 6 jaar nadat de nieuwe leeftijdsgrens is ingegaan, heeft minder dan de helft van de scholieren ooit alcohol gedronken. Ook beginnen jongeren later met drinken, volgens de laatste cijfers van het Trimbos-instituut.