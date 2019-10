Uitgelegd: wat het probleem is met PFAS in de grond

Het is weer druk op het Malieveld in Den Haag. Dit keer komen niet de boeren, maar de bouw-, bagger- en grondverzetsector naar Den Haag. Niet met lege handen, maar met kiepwagens vol grond.

Die grond is schoon, maar in grote delen van Nederland zit er PFAS in de grond. Het gaat om een verzamelnaam van chemische stoffen die gebruikt wordt voor van alles en nog wat. Maar sommige PFAS-stoffen zijn giftig. Sinds 1 oktober heeft het ministerie dus tijdelijk beleid opgesteld over hoe je met die grond om moet gaan. Dat zorgt voor problemen voor bouwers.

