Steeds meer demonstraties in Nederland, maar hoeveel zin hebben die eigenlijk?

Nog effectiever: groter zijn dan verwacht. Zoals je zag bij de klimaatspijbelaars, toen er 15.000 jongeren op het Malieveld stonden.

Een tweede manier om aandacht te krijgen, is een klein beetje geweld. "Let wel: een klein beetje", zegt Klandermans. De theorie is dat de pers dan over het relletje schrijft en ook gelijk over het doel van de demonstratie. "Maar het mag niet uit de hand lopen, dan wordt er alleen nog maar geschreven over het geweld én ben je je goodwill kwijt."

Proteststrategie

De demonstratie-strategieën lopen bij de demonstranten uiteen. Zo willen de jonge organisatoren van de klimaatmarsen laten zien dat ze 'normaal zijn'. Voorzitter Stijn Warmenhoven van Youth for Climate: "We blijven binnen de grenzen. Bij onze stakingen is nog nooit iemand aangehouden en daar zijn we heel trots op. Gedraag je gewoon, is ons motto. Dan krijg je ook meer draagvlak."