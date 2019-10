Meerderheid dodelijke slachtoffers eerwraak man: 'Niet genoeg oog voor'

Eergerelateerd geweld is geweld dat wordt gepleegd omdat de eer van de familie is aangetast. Om de eer weer te herstellen, wordt degene die de eer heeft geschonden bedreigd of mishandeld, of in het ergste geval zelfs vermoord. Tussen 2013 en 2017 ging het om zo'n 12.000 zaken die aangemeld werden bij de politie.

Taboe

Volgens Janssen worden mannen bijvoorbeeld bedreigd omdat ze homoseksueel zijn, eerwraak weigeren uit te voeren of als ze een relatie met een vrouw hebben die niet wordt geaccepteerd door de familie. Toch kloppen mannen minder snel aan voor hulp, stelt ze.

Janssen: "Voor mannen is het veel moeilijker om dat slachtofferschap ook te claimen. Want vaak wordt het ook niet mannelijk gevonden. Een beetje vent is geen slachtoffer, zeggen ze dan. Maar als wij niet onderkennen dat dit ook mannen kan overkomen, dan wordt het voor hen nog moeilijker om hulp te zoeken."

Hoeveel mannen precies te maken krijgen met eergerelateerd geweld, weten we niet. Het LEC EGG houdt alleen van de dodelijke slachtoffers bij of het om mannen of vrouwen gaat, van de rest van de zaken weten we dat niet. En daarvan is de meerderheid dus man. Waarom dat zo is, is niet bekend.

Inmiddels zijn er zes instellingen in Nederland die opvang bieden speciaal voor mannen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld, eergerelateerd geweld of mensenhandel.