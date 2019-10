Waarom pastoor John studenten het graf in jaagt

De studente Algemene Cultuurwetenschappen heeft 40 minuten in het graf gelegen. In die tijd dacht ze na over de dood, maar vooral over het leven. "Ik ben niet religieus, dus ik ga ervan uit dat het leven stopt als ik doodga. In het graf ging ik nadenken over wat voor mij echt belangrijk is. Mijn conclusie was dat dat mijn geliefden zijn."

Melissa is gothic en ziet de ironie er wel van in: "Een goth die in een graf gaat liggen; dat is misschien wel heel typisch. Maar voor mij staat het echt los van elkaar. Dat ik gothic ben hoort bij mij, maar dat ik graag reflecteer op het leven, ook. En daar gaat het bij mediteren om."

Het project is volgens pastoor John gericht op alle studenten, ongeacht hun achtergrond of geloof. "Drie moslimmeiden hebben erin gelegen en achteraf hebben we lang met elkaar nagepraat. Ze vertelden dat ze vanuit hun geloof worden aangespoord om elke dag een momentje stil te staan bij hun sterfelijkheid. Deze lichamelijke ervaring hielp hen daarbij."