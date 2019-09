Docentenclubs pleiten voor complotpraat in de klas

"Het blootleggen van het denken in complottheorieën is een belangrijke stap in het omgaan met diversiteit in de geschiedenisles", denkt Ton van der Schans van de Vereniging van docenten Geschiedenis en staatsinrichting in Nederland. "Leerlingen hebben behoefte om onderwerpen te behandelen waarmee ze zichzelf kunnen identificeren."

Hij geeft als voorbeeld de aanslagen op 11 september. "Als een leerling geen ruimte krijgt om daarover te sparren, dan komt de kern van geschiedenis minder tot z'n recht. Namelijk: leerlingen kritisch naar bronnen laten kijken."

Volgens Van der Schans is de ruimte voor zo'n gesprek nu te afhankelijk van de docent die je voor je hebt. "Omdat het onderwerp alternatieve theorieën niet in het programma is opgenomen, hangt het er maar net vanaf of een docent de kennis en ruimte biedt om over gebeurtenissen zoals MH17 of 9/11 te discussiëren."