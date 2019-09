Patrick (34) rent voor eerlijker beeld psychiatrisch patiënt

In Nederland heeft ongeveer één op de vijf mensen een psychische aandoening. Ongeveer de helft van de Nederlanders krijgt ooit last van psychische klachten. "Aan die mensen kleeft snel het idee dat ze raar of zwak zijn, dat ze er zelf iets aan kunnen doen. Of dat je beter afstand kan houden", vertelt Bas Ickenroth, die werkt bij Zuyderland GGZ. "Met deze run willen we laten zien dat iedereen gelijkwaardig is, of je nou een kwetsbaarheid of diagnose hebt, of niet."

Bas was negen jaar lang Patricks hoofdbehandelaar. Hij wil dat psychische klachten als normaler worden gezien: "In mijn werk als hulpverlener zie ik vaak dat mensen niet meer meetellen in de maatschappij als ze een diagnose hebben gekregen. Die ongelijkwaardigheid wil ik veranderen."

Het 'normale' plaatje

Drie jaar geleden stelde Bas daarom aan Patrick voor om samen mee te doen aan de Socialrun van dat jaar. Daar hoefde Patrick niet lang over na te denken: "Die gelijkwaardigheid was voor mij een heel belangrijke reden om mee te doen. Ik wil strijden tegen het stigma dat 'wij' niet in het normale plaatje passen."

Volgens Patrick bestaat er in Nederland veel onwetendheid over psychische aandoeningen. Daarom is het voor veel ex-cliënten ook moeilijk om vrienden te maken als ze in behandeling zijn geweest. "In de media wordt vaak geschreven over verwarde personen die bedreigend zijn, maar dat is slechts een hele kleine groep. Ik ken genoeg mensen met een psychose die dan heel aardig blijven. Die negativiteit zorgt voor meer afstand tussen de maatschappij en mensen met psychische klachten."

Marathon

Patrick heeft inmiddels al vijf jaar geen drank of drugs meer aangeraakt. "Ik rookte 30 sigaretten per dag. Een half jaar nadat ik daarmee was gestopt en begon met hardlopen, liep ik mijn eerste halve marathon. Dit jaar heb ik al mijn tweede hele marathon gelopen. Iedereen kan veranderen, als je maar in jezelf gelooft én mensen om je heen hebt die je als gelijkwaardig zien."