Onze afgedankte telefoons zitten vol kostbare grondstoffen

Dat we al die potentiƫle goudmijnen in onze broekzakken en ladekasten laten liggen, is ook de politiek een doorn in het oog. Staatssecretaris Van Veldhoven van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat doet daarom een oproep. "Als je oude telefoons in je la hebt liggen, lever ze dan in."

Er zijn Europese afspraken gemaakt over de hoeveelheid elektronisch afval die we met elkaar moeten recyclen. Daar vallen dus niet alleen telefoons onder, maar ook bijvoorbeeld afgedankte koelkasten, wasmachines en televisies.

Volgens de nieuwe norm moeten we dit jaar 65 procent van die spullen recyclen, maar vorig jaar kwamen we met elkaar in Nederland maar tot 49 procent. Er is dus werk aan de winkel, vindt ook de staatssecretaris. "We moeten echt met elkaar meer grondstoffen inleveren anders hebben we binnenkort drie aardes nodig."