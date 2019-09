Het Grevelingenmeer is dood, en zo ziet dat eruit

Verantwoording

Om inzichtelijk te maken wat het verschil is tussen dood en gezond onderwaterleven hebben we op twee locaties een duik genomen. De eerste in het Grevelingenmeer. De ander in de Oosterschelde. Voor de Oosterschelde als tweede locatie is gekozen, omdat de flora en fauna daar volgens meerdere experts overeenkomt met hoe de situatie in het Grevelingenmeer ooit (vóór de indamming) was.

Zowel de duik in het Grevelingenmeer als die in de Oosterschelde zijn gemaakt door duiker en onderzoeker Peter van Bragt. Hij duikt al veertig jaar in Zeeland en heeft meegewerkt aan verschillende boeken over het onderwaterleven daar.

In zowel het Grevelingenmeer als de Oosterschelde is twee keer gedoken. In het Grevelingenmeer ter hoogte van Den Osse op donderdag 22 augustus om 10:00 uur en 14:30 uur. In de Oosterschelde ter hoogte van Sint Annaland op vrijdag 23 augustus om 09:00 uur (hoogtij) en om 14:00 (laagtij). De beelden van duik 1 en duik 2 op die locatie zijn met elkaar versneden.

Voor de uitlichting hebben we onderwaterlampen gebruikt met een lichtkracht van 750 of 1500 lumen. Op alle beelden is dezelfde kleurcorrectie toegepast, zodat dit geen invloed heeft op de vergelijking.