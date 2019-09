Timothy bedacht de 3D-babyscan: baby's opmeten nieuwe stijl

Timothy's babyscanner komt voort uit Create4care, een samenwerkingsproject van het Erasmus MC en de Hogeschool Rotterdam. Bij Create4care werken studenten aan oplossingen voor problemen waar verpleegkundigen in hun dagelijkse praktijk tegen aanlopen.

Ronald van Gils, de begeleider van Timothy, ziet toe op meer projecten die proberen oplossingen te bieden: "We hopen dat over vijf jaar één van de oplossingen zo ver ontwikkeld is dat deze in het echt geproduceerd kan worden."

Niet alleen fijn voor baby's

Ook buiten Rotterdam zijn ze enthousiast over het idee. Hoogeleraar Zimmerman, neonatoloog van het Maastricht UMC ziet de voordelen van de nieuwe meetmethode:

"De manier waarop we de baby's nu opmeten is eigenlijk onzorgvuldig. Als deze scanner echt gebruikt kan worden, is dat niet alleen fijner voor de baby's en de verpleegkundigen, maar hebben we ook nauwkeurigere gegevens. Daarmee kunnen we wetenschappelijk gezien misschien wel meer conclusies verbinden aan de groei van de baby's."

Er moet nog wel wat gebeuren voordat Timothy's scanner daadwerkelijk gebruikt kan worden, maar hij heeft goede hoop voor de toekomst: "Ze hebben me een baan aangeboden bij het Erasmus MC, dus de kans dat je mijn scanner over een aantal jaar op een Intensive Care-afdeling ziet liggen, is zeker aanwezig."