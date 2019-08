Piek van studenten op komst: zijn de steden er klaar voor?

Lang niet overal zijn de tekorten in een jaar tijd echt ingelopen. Steden als Amsterdam, Utrecht en Groningen hebben voor de toekomst wel concrete bouwplannen om het tekort verder te verkleinen. In Delft, Leiden en Eindhoven zijn die plannen er (vooralsnog) niet of beperkt.

Noodopvang

En dus is het maar de vraag of de tenttaferelen van vorig jaar voorkomen kunnen worden. Om de piek van nieuwe studenten op te vangen spreken gemeenten en onderwijsinstellingen in het actieplan uit ieder jaar voor voldoende noodopvang te zorgen.

Hoeveel precies 'voldoende' is, is lastig te bepalen. Maar feit is dat van de zes steden met de grootste tekorten er maar drie noodopvangplekken hebben geregeld: Utrecht, Groningen en Amsterdam. Al vergaf die laatste stad in juli al alle 269 noodkamers aan internationale studenten.

Delft en Leiden zeggen de noodopvang niet nodig te hebben. In Leiden waren vorig jaar vakantiehuisjes gereserveerd, die uiteindelijk niet werden gebruikt.

Voorlichting

Het aantal internationale studenten dat naar Nederland trekt neemt al jaren toe en dat zal voorlopig zo blijven, is de verwachting. Het actieplan stelt dat onderwijsinstellingen studenten beter wegwijs moeten maken in de woonsituatie in hun stad en hun rechten als huurder.

Want 'internationals' komen regelmatig in de problemen bij een zoektocht naar een kamer. Ze zijn vaak zo wanhopig op zoek dat oplichters hier op inspelen. De Spaanse Lidia kwam vorig jaar naar Groningen en werd slachtoffer van zo'n 'scammer'.

"Ik had al maanden gezocht en uiteindelijk werd me online een kamer aangeboden. Ik moest vooraf wel een voorschot van twee maanden betalen, in totaal 1300 euro. Die kamer bleek alleen niet te bestaan. Toen ik er aankwam, woonde er een familie op dat adres."