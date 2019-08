Kater voor boeren: diefstal uit tractors dit jaar flink toegenomen

Gps-apparatuur is er niet om boeren de weg te wijzen zoals in een auto. De apparaten weten bijvoorbeeld tot op de centimeter nauwkeurig waar machines moeten inzaaien. Of hoeveel mest er al op het land ligt en waar nog wat bij kan. Handig, want boeren kunnen er ultra-efficiënt en duurzamer door werken.

Als zo'n systeem wordt gestolen, is er voor agrariërs niet alleen de materiële schade. "Alle informatie over je percelen die computer met die gps-systemen heeft opgeslagen, zijn we dan kwijt", vertelt Reinie Boven. Zij werkt op een agrarisch bedrijf in Finsterwolde in Groningen, waar dit jaar ook gps-systemen zijn gestolen.

En dus moest alles opnieuw geprogrammeerd worden. "Dat zijn kostbare uren voor ons, want daar zul je zelf voor op moeten draaien."

Kamervragen

Boeren en loonwerkers vonden eerder dat minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) te weinig aandacht had voor de gps-diefstal. In reactie op Kamervragen van het CDA liet hij weten dat hij niet wist om hoeveel diefstallen het ging. En "het alsnog genereren van cijfers over het aantal diefstallen van gps-systemen vergt [...] (buitensporig) veel politiecapaciteit", schreef Grapperhaus in mei.

Toch doet de politie inmiddels onderzoek naar de aangiften. Omdat ze het onderzoek niet in gevaar willen brengen, laten ze daar op dit moment nog niets over los.