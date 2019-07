Door de snelweg van Merel (23) kunnen egels veilig van tuin naar tuin

Het aantal egels in Nederland is de afgelopen 25 jaar met zo'n 35 procent gedaald, vertelt Merel. "Er zijn weinig cijfers over egels te vinden, maar we weten dat het slecht gaat." Sinds 2015 zit de populatie een beetje in de lift, door een paar goede egeljaren. "Maar het zal nog wel even duren voor de egelpopulatie weer op peil is."

De redenen? Het leefgebied van de egel is veranderd. "Onze natuurgebieden zijn gekrompen", legt Merel uit. "En in die gebieden leven ook de vos en de das, natuurlijke vijanden van de egel. Als die minder ruimte krijgen, krijgt de egel ook minder ruimte. Dat voelt-ie aan. Daarom is de egel naar de stad verhuisd."