Zoveel brieven moet je extra schrijven met een andere etnische achtergrond

De onderzoekers vergeleken 35 etnische groepen met elkaar, die allen de Nederlandse nationaliteit hebben, maar dus ook een westerse of niet-westerse achtergrond. Ze verstuurden ruim 4200 fictieve sollicitaties in tien verschillende beroepsgroepen in het lager- en middensegment, van kok tot softwareontwikkelaar.

Belangrijk om te weten: ten tijde van het onderzoek (2016-2018) ging het goed met de economie. Mocht het weer slechter gaan, dan moet je als werkzoekende meer moeite doen. De absolute verschillen in het aantal verzonden sollicitaties worden dan snel groter.