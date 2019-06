Alennah (23) houdt van hard, maar wel met goede oordoppen

Meer dan de helft van de bezoekers van festivals, concerten of clubevenementen draagt nooit oordoppen. Dat blijkt uit onderzoek onder concertgangers van VeiligheidNL, de Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals en de Vereniging van Evenementenmakers. En dat terwijl één keer een avondje te hard geluid je al een permanente piep of oorsuizen opleveren.

Deze week startte de Plug in Party on Movement een campagne met 200 ambassadeurs uit het hele land om mensen aan oordoppen met muziekfilters te helpen. Zulke oordoppen filteren schadelijke tonen uit het geluid, terwijl je wel met anderen kunt blijven praten. De goedkopere schuimrubberen pluggen, waar de meeste bezoekers met oordoppen nu voor kiezen, houden naast de muziek wel de stem van je buurman tegen. Daarom trekken mensen ze vaak halverwege de avond toch weer uit.

Oordop net als condoom

De KNO-vereniging schat dat twee miljoen mensen in Nederland last hebben van oorsuizen. Van de jongeren tot 30 jaar zegt 93 procent last te hebben van een piep in het gehoor na het uitgaan. Ongeveer een kwart heeft naar eigen zeggen gehoorschade en 10 procent vindt zelfs dat die schade hun sociale leven beïnvloedt.

Toch zijn jongeren zich best bewust van het probleem, denkt Liane Tan, keel-, neus en oorarts in ziekenhuis Tergooi en bestuurslid van de KNO-vereniging. "De oordop op een festival is inmiddels bijna net zo gangbaar als het condoom", zei Tan eerder tegen de NOS. "Twintigers gaan steeds beter voorbereid naar festivals om gehoorschade te voorkomen."

Wettelijke afspraken

Er zijn geen wettelijke afspraken over het maximale volume. Het zou onmogelijk zijn om een geluidsniveau af te spreken dat voor iedereen veilig is. Wel hebben verschillende partijen in 2016 een convenant gesloten met het ministerie. Daarin staat dat de plafondwaarde voor mensen vanaf 16 jaar 102 decibel is, gemeten over een duur van 15 minuten. Ter vergelijking: een kettingzaag produceert volgens de Hoorstichting ongeveer 105 decibel.

Clubs en festivals kunnen zelf ook iets doen aan het risico op gehoorschade, zoals het bijstellen van hoge tonen. Maar ze gaan daar allemaal anders mee om. Vanwege die verschillen is het volgens deskundigen belangrijk om toch altijd oordoppen te dragen. Het RIVM raadt ook aan om zogenoemde oorpauzes in te lassen en afstand te nemen van de speakers.

En ben je nou benieuwd hoe hard het geluid op je feestje staat? De Hoorstichting heeft een app, waarmee je dit zelf kunt opmeten.