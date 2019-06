Zo moet een inktvis helpen om brandwonden te genezen

Het kan nog wel even duren voordat de eerste brandwondenpatiënt ermee kan worden geholpen. "Dat duurt sowieso nog een flink aantal jaar", zegt Maarten. "Eerst moet ons onderzoek slagen en daarna moet het nog door een groot aantal testen."

Jo-Anne heeft goede hoop. "Het mooiste dat ons kan overkomen, als team en als persoon, is als over een jaar of tien een patiënt naar ons toekomt, die is genezen door wat wij hier nu doen."

De studenten doen met het onderzoek mee aan de internationale wedstrijd IGEM (International Genetically Engineered Machine). Daarin zetten studententeams van over de hele wereld synthetische biologie in om een maatschappelijk probleem op te lossen. Eind oktober presenteren ze hun onderzoek in Boston in de Verenigde Staten, waar ze de competitie aangaan met 314 andere teams.