Studenten racen op waterstof: 'Dit is misschien wel dé toekomst van de autotechniek'

Dat waterstofauto's deel gaan uitmaken van onze toekomst staat volgens Ad van Wijk, hoogleraar Future Energy Systems aan de TU Delft, vast: "Vooral voor grotere, zwaardere voertuigen, die een lange afstand moeten afleggen kan waterstof een hele waardevolle vorm van brandstof kan zijn."

In Nederland lijken we nu vooral nog veel aandacht te hebben voor batterij-elektrische auto's. Dat heeft volgens hem deels te maken met hoe klein ons land is: "Nederland is natuurlijk een klein land, hier ben je het hele land door in minder dan 300 km. Ons land kom je dus prima door in een elektrische auto, maar voor grotere afstanden is die batterij niet toereikend."