Kleurenblind en tóch kleur ervaren: 'Hij zag plots lippenstift van zijn vrouw'

Kleurenblindheid wordt veroorzaakt door het niet goed functioneren van de zogenoemde kegeltjes in het oog. Iedereen heeft drie soorten kegeltjes: rode, groene en blauwe. Die kegeltjes overlappen elkaar en combineren samen lichtgolven. Zo zien we de wereld om ons heen zoals hij is.

Maar bij mensen met kleurenblindheid, overlappen de kegeltjes te veel, waardoor de kleuren over elkaar heen gaan lopen. Daardoor zien zij niet alle kleuren en is het voor hen moeilijker om kleuren te onderscheiden.

De bril die bij het Centraal Museum Utrecht te leen is, zorgt ervoor dat het contrast tussen de kleuren verrijkt wordt. Daarnaast zitten er filters in het glas die de kleuren zichtbaarder maken.

'Als een fotobewerking'

Hierdoor wordt het gemakkelijker om kleuren te onderscheiden, merkt ook Stijn. "Het is levendiger, alsof je alle contrasten wat meer opschroeft", zegt hij. "Ik doe dat in het bewerken van mijn foto's ook. Dan zet ik het net wat meer aan, zodat ik meer diepte krijg. Dat ervaar ik nu ook. Het is allemaal wat kleurrijker geworden."

Stijn ondervindt in zijn dagelijkse leven niet veel last van zijn kleurenblindheid. Voor hem was de bril vooral een leuke ervaring. Bij andere mensen maakte de bril meer los, zegt opticien Rufus Heeren: "We hadden laatst een meneer die voor het eerst in twintig jaar de lippenstift van zijn vrouw zag. Daar was hij behoorlijk door geëmotioneerd en dat was leuk om mee te maken."