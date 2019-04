Met deze echo wordt een hersenoperatie nog preciezer

Het is de bedoeling dat hersenchirurgen in de toekomst op basis van de echo's van Sadaf gaan opereren. Zij weten dan op de millimeter nauwkeurig waar de tumor zich ophoudt. Vooral bij agressieve tumoren is dat nu nog lastig te zien, omdat die infiltreren bij gezond weefsel. Dat zorgt voor een tumor zonder duidelijke randen.

Op dit moment maken chirurgen voor de operatie een MRI-scan van de hersenen. Daarop is de tumor goed te zien, maar toch is die afbeelding tijdens de operatie niet helemaal betrouwbaar, legt Sadaf uit. "Want als je de schedel tijdens de operatie openmaakt, verschuiven door verschil in druk de hersenen en dus ook de tumor."