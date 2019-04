Hoe Jori's schuld van 8000 euro uiteindelijk tot een kaakabces leidde

De schaamte onder jongeren met een schuld is groot. Een aantal van hen doen hieronder hun verhaal. Ze vertellen je wat het hebben van (tien)duizenden euro's schuld met je doet.

Sharon (24, 20.000 euro schuld): "Het is alsof er altijd een donkere wolk boven je hoofd hangt. Je durft het niet tegen vrienden of familie te zeggen."

Ook Theo (27) kwam tot over z'n oren in de schuld, doordat hij geen vangnet had. In plaats van dat hij bij zijn moeder aanklopte, betaalde hij juist háár rekeningen. En die van zijn broer. Zijn eigen rekeningen bleven ongeopend op een stapel liggen. "Binnen een mum van tijd had ik 15.000 euro schuld. Dat was best deprimerend."