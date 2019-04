Meer aandacht op mbo's en hbo's voor schulden onder jongeren

Het ROC van Twente organiseerde vorig jaar al een theatervoorstelling rondom het thema, een tweede volgt dit jaar. En op alle mbo's in Amsterdam lopen al jaren schuldhulpverleners rond.

Scholen is er dan ook veel aan gelegen financiële problemen onder hun studenten aan te pakken. Schulden hebben invloed op de studievoortgang, zegt woordvoerder Agnes Sweitser van het Deltion College. "We zien dat financiële zorgen veel stress opleveren bij studenten. Dat is ook een mogelijke oorzaak van het vaker missen van lessen en vergeten van afspraken."

Uiteindelijk kan een schuld zelfs leiden tot studie-uitval, al is dat moeilijk te vangen in cijfers. Jongeren met schulden schamen zich ervoor. Sweitser: "Op het Deltion valt 1,2 procent van de studenten uit met als reden 'financiële beperking'. Het vermoeden bestaat dat het werkelijke aantal hoger ligt, maar dat er door schaamte een andere reden wordt opgegeven." Alle scholen die we spraken, herkennen dat beeld.