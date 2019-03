Meer toetsen dan mag op school: 'Zeg je er iets van, moet je de klas uit'

Zo vertelt Joey (achternaam bekend bij de redactie) uit 5 havo: "We kregen best vaak drie toetsen op één dag, terwijl in de regels staat dat het er maximaal twee per dag mogen zijn. Als we er wat van zeiden, dan stelde een docent vaak een andere datum voor, die nog slechter uitkwam. En dan mochten we kiezen, maar eigenlijk hadden we geen andere keus dan die drie toetsen maar te accepteren."

Gechanteerd

Ook Huib van Leijenhorst uit 4 havo voelt zich vaak in een hoekje gedreven: "Als je zegt dat je te veel toetsen op een dag hebt, zegt zo'n docent 'mijn vak is ook belangrijk'. Er is geen redelijk gesprek te voeren, je moet je mond houden of je wordt de klas uitgestuurd. Dan voel ik me best wel gechanteerd."

Huib is al meerdere keren naar de docent gestapt met het leerlingenstatuut in de hand. "Dan lachen ze een beetje, maar er wordt verder geen gehoor aan gegeven."

De teamleider van de school van Huib zegt dat dit inderdaad wel eens gebeurt. "We zijn allemaal mensen. Maar als een leerling naar mij toe zou komen met dit probleem, kies ik altijd de kant van de leerling. Wij vragen leerlingen goed te plannen, dat moeten docenten dan ook doen."