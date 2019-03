Hoe deze huisarts eindelijk meer tijd heeft voor haar patiënten

In de nieuwe methode kijken huisartsen naar wat er naast lichamelijk ook op geestelijk, maatschappelijk en sociaal vlak speelt. "Natuurlijk worden eerst alle lichamelijke oorzaken uitgesloten. Maar als blijkt dat daar niks uitkomt, dan kan dit model uitkomst bieden", zegt Judith van de Mast, programmacoördinator van Krachtige Basiszorg. "Door overzicht te geven kun je de patiënt beter helpen zich gezonder te gaan voelen. En andersom ondersteunt het model bijvoorbeeld ook een gesprek tussen een patiënt en een maatschappelijk werker."

"Ik had bijvoorbeeld een patiënt met hoofdpijn en moeheid die maar niet overging", vertelt Rebecca. "Toen zijn we gaan kijken, wat speelt er nou? Bleek dat ze veel mantelzorg moest verlenen aan haar zieke moeder, maar óók jonge kinderen had. Niet raar dat je daar zo moe van wordt. Toen is ze meer tijd voor zichzelf gaan nemen en is gaan sporten, viel ze af, en zat ze weer beter in haar vel. Dan is het wel heel fijn om te merken dat je iets hebt gevonden wat helpt."