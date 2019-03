Bulten en littekens: tientallen bedrijven zetten illegaal lipfillers

En dan is er nog een tweede probleem. Elke lipfiller-behandeling moet volgens de wet door een arts of verpleegkundige met een geschikte BIG-registratie uitgevoerd worden, of er moet zo iemand bij zijn. NOS Stories kwam erachter dat bij ongeveer de helft van de gecheckte schoonheidssalons zo'n persoon niet aanwezig was op het moment dat lipfillers werden gezet.

De steekproef is gehouden onder honderd willekeurige bedrijven. Je weet natuurlijk nooit of die representatief zijn voor de hele sector. Op internet zijn er nog veel meer bedrijven te vinden die lipfillers aanbieden, maar instanties hebben slecht zicht op de omvang en kwaliteit van deze behandelaars.

De gevolgen ziet Peter Velthuis, dermatoloog in het Erasmus Medisch Centrum, op een speciaal complicatiespreekuur voor mensen met fillers: bulten, littekens en andere nare huidverminkingen zijn daar aan de orde van de dag. "In bijna alle gevallen gaat het om slechte techniek van de behandelaar", zegt hij. "Die heeft dan een cursus gedaan en denkt dat het wel lukt. Maar ze zetten te veel filler, of op de verkeerde plek."