Make-up niet langer verplicht voor stewardessen Virgin Atlantic

Zelf noemt Virgin Atlantic het een belangrijke verandering. In de luchtvaartindustrie worden over het algemeen hoge eisen gesteld aan het uiterlijk van cabinepersoneel. Dit toont aan dat daar langzaam verandering in komt, ook al blijven ook maatschappijen als KLM make-up wel adviseren.

Zo selecteren sommige maatschappijen cabinepersoneel op lengte, omdat ze bij de bagagevakken moeten kunnen, en gewicht. Anderen verbieden een lange baard, meerdere oorbellen per oor of het dragen van zichtbare tatoeages.

Zowel KLM als Transavia benadrukken dat cabinepersoneel er representatief uit moet zien. "Je moet vooral benaderbaar overkomen voor passagiers", zegt woordvoerder Claudia Metz van Transavia. Daarom heeft de maatschappij richtlijnen voor kleding, haar en make-up.