In het team van Alex zitten alleen gamers met een beperking

Er zijn te weinig professionele gamers met een beperking, vindt Alexander Nathan (30). Hij richtte daarom zijn eigen esport-team op. "Een handicap zou geen hindernis moeten zijn voor gamers. Iedereen met een beperking kan streven naar de top."

Alexanders team heet Permastunned Gaming. Samen met gamers met een beperking van over de hele wereld speelt hij Dota 2, een populair strategiespel. Een teamlid uit IJsland heeft maar twee vingers en een Duitser kan alleen zijn mond gebruiken om te gamen.

In de video hieronder vertelt Alexander over zijn frustraties en spreken we spelers uit zijn team: