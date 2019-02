Maaike (21) wil pleegkinderen een vaste woonplek geven

Oorzaken

Er is een chronisch tekort aan pleeggezinnen. De laatst beschikbare cijfers stammen uit eind 2017, toen wachtten nog 117 kinderen op een pleeggezin. Als kinderen in zo'n situatie niet thuis kunnen blijven, dan komt het voor dat kinderen tijdelijkergens terechtkomen. Maaike: "Zo heb ik tijdelijk in een daklozenopvang gewoond, omdat er nergens anders plek was. Daar heb ik een maand moeten zitten. Dat was niet echt de leukste plek."

Jeugdzorg Nederland herkent dat te veel kinderen te vaak worden doorgeplaatst. Maar benadrukt ook dat niet iedere doorplaatsing per definitie slecht is. "Een andere plek is soms beter voor een kind", legt woordvoerder Eva de Vroome uit. Bijvoorbeeld als er een plek vrijkomt in een geschikt pleeggezin, of als er geen goede match is tussen een gezin en een kind. "Pleegzorginstanties zorgen altijd voor de best mogelijke plek. Maar dat is niet altijd de meest wensbare plek. Die is er gewoon niet altijd."