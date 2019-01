Waarom je biertje in de kroeg richting de 3 euro kruipt

Opnieuw hebben de vier grote brouwerijen de prijs van hun pils verhoogd. De prijs waarvoor horecaondernemers hun tanks en fusten inkopen, steeg gemiddeld met 4 procent. En dat heeft gevolgen voor wat jij aan de bar of op een terras voor je biertje betaalt.

Een vaasje pils kostte in 2000 nog gemiddeld 1,28 euro, dit jaar komt de prijs akelig dicht bij de grens van 3 euro. Veel horecaondernemers berekenen die hogere prijs namelijk door aan de klant. Zij vinden vaak dat ze geen andere keus hebben.

Over de keuzevrijheid van horecaondernemers is al langer veel te doen. Er zijn enorme verschillen in wat zij voor hun pils moeten betalen. Een aantal van hen vindt dat zij door de brouwerijen in een wurggreep worden gehouden met voor hen nadelige biercontracten.

NOS op 3 duikt in bovenstaande video dieper in de materie van biercontracten en de prijs van een pilsje.