Arian (23) heeft ADHD: 'Ik was niet meer mezelf met medicatie'

"ADHD betekent voor mij dat ik hyper ben en me heel slecht kan concentreren. Ik begon op m'n tiende met het slikken van Equasym, een soort Ritalin. Na twee maanden ben ik gestopt, ik voelde me niet meer mezelf", vertelt Aidan (15). "Door de medicijnen besefte ik dat ADHD eigenlijk een deel van m'n persoonlijkheid is, dat met medicatie enorm werd afgevlakt."

Er bestaan drie typen ADHD. Bij het eerste heb je vooral last op het gebied van aandacht. Bij het andere ben je met name hyperactief en impulsief en bij het derde type is het een combinatie van de eerste twee.

Arian (23) heeft ADHD. Hij is erg druk en kan zich slecht concentreren. Hij stopte met pillen toen hij 15 was. "Ik kwam enorm met mezelf in het gedrang, kreeg negatieve gedachtes en raakte depressief", vertelt hij. Ook zijn eetlust verminderde, waardoor hij kilo's afviel. "Bizar hoeveel impact een medicijn heeft als je nog zo jong bent."