Forse daling in gebruik van ADHD-medicijn Ritalin

Wat is er gebeurd?

In 2014 kwam de Gezondheidsraad met een advies: voordat er medicatie wordt voorgeschreven, moet beter worden gekeken naar andere omstandigheden. Bijvoorbeeld naar de thuis- en schoolsituatie, naar andere beperkingen die bepaald gedrag zouden verklaren (bijvoorbeeld: hoort of ziet een kind goed?), en het gebruik van andere medicatie.

In het advies schreef de Gezondheidsraad dat de sterke groei in medicatiegebruik onder meer te maken had met de toegenomen prestatiedruk en dat de maatschappij minder tolerant was tegenover afwijkend gedrag.

"En nog steeds heerst de aanname dat alle drukke kinderen in de klas Ritalin zouden moeten slikken. Maar de diagnose ADHD is geen kwestie van: juf vindt een kind druk, een psycholoog kijkt er een keer naar en de psychiater schrijft wel een pilletje voor. Van dat beeld willen we afkomen", zegt Geja Rikkers, jeugdarts en aangesloten bij de Academische Werkplaats voor ADHD en Druk Gedrag.

"Mede door het advies van de Gezondheidsraad in 2014 hebben artsen en psychiaters een nieuwe zorgstandaard voor de diagnose en behandeling van ADHD ontwikkeld", zegt Rikkers. En artsen en psychiaters zijn terughoudender geworden met het voorschrijven van medicatie bij lichte en milde ADHD. Bijvoorbeeld omdat er nog maar weinig bekend is over de langetermijneffecten ervan, laat de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NvvP) weten.