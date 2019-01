Instagram verwijdert 2000 accounts die nepmerkkleding verkopen

Dat namaak z'n weg online zoekt, is niets nieuws: het is een relatief veilige manier om te verkopen. Wat volgens merkrechtenbureaus wel een nieuw verschijnsel is, is de verschuiving van veilingplatforms, zoals Marktplaats en eBay, naar social media-platforms.

"Marktplaats en Ebay zijn makkelijker om schoon te krijgen. In Nederland wordt vooral verkocht via Instagram, in Aziƫ is dat bijvoorbeeld WeChat", zegt Brohm.

Op social media is het voor opsporingsdiensten moeilijker om de handelaren achter de accounts op te sporen, zegt Gera van Weenum, woordvoerder van de douane. "Je kan op een relatief eenvoudige manier je spullen verkopen omdat je een groot bereik hebt, en je kunt heel gemakkelijk van account wisselen. Daarmee blijf je anoniem." Voor jeugd lijkt de handel in valse artikelen zo een relatief makkelijke manier om wat geld bij te verdienen.