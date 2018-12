Zo werd hiphop-ster Jacin Trill populairder dan Beyoncé op Spotify

Het overspoelt de hitlijsten, pakt record na record en de hoeveelheid streams zijn extreem: in 2018 was Nederlandse hiphop dominanter dan ooit. Wij wilden weten wat er achter het succes van hiphop schuilgaat. Hoe word je tegenwoordig een ster?

Om daarachter te komen, volgden we het afgelopen jaar hiphop-ster Jacin Trill, pas 20 jaar. In 2017 maakt hij nog muziek op zijn slaapkamer, maar dit jaar pakte hij 70 miljoen streams op Spotify - meer dan Beyoncé en Coldplay in Nederland. Zijn rise to fame staat symbool voor de explosieve groei die Nederlandse hiphop afgelopen jaren doormaakte en hoe je op dit moment groot wordt.

In de shortdoc hieronder zie je Jacin op de grootste podia van Nederland, zenuwachtig voor Noorderslag en huilend op het podium van Paradiso. We praten met Vincent Patty (ook bekend als rapper Jiggy Djé én baas van hiphoplabels en Top Notch en Noah's Ark), Winta Tefera (projectmanager bij Top Notch), Rotjoch (oprichter hiphopplatform 101Barz) en Wilbert Mutsaers (directeur Spotify Benelux). Aan de hand van hun verhalen onderzoeken we het succes achter hiphop in 2018.