Dit ligt er (waarschijnlijk) op je bord met Kerst

Van alle soorten vlees geven we gedurende het jaar het meeste geld uit aan kip, maar met Kerst nou weer net niet veel meer dan normaal.

"Vooral kipfilet is een heel gewoon stukje vlees, daar is het feestelijke wel een beetje van af", zegt Hans Dagevos, consumptiesocioloog bij de Wageningen Universiteit. "Dat is de belangrijkste reden dat we het niet eten met Kerst. Maar kip zit wel gewoon in de gourmetschotels, want het is snel klaar. En tja, gourmetten, wie doet dat nou niet met Kerst?"

Wild is gefokt

Aan wildsoorten gaven we vorig jaar in de week voor Kerst ruim 2,1 miljoen euro uit, iets meer dan in 2016. We kochten vooral veel konijn en hert.