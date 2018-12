Steeds meer vleesvervangers in ons boodschappenmandje

We kopen in de supermarkten steeds meer vegetarische hamburgers, kipstukjes en andere vleesvervangers. Tot november dit jaar gaven we al zo'n 97 miljoen euro uit, vorig jaar was dat in dezelfde periode 80 miljoen. Dat blijkt uit cijfers die NOS op 3 heeft opgevraagd bij IRI, dat bijhoudt wat we kopen in de supermarkten.

Vleesvervangers zitten volgens IRI al langer in de lift. Maar de uitgaven zijn nog altijd een schijntje vergeleken met wat we afrekenen aan vleesproducten. In 2018 gaven we daar al 2 miljard aan uit.

Zowel het eten van vlees als vegaproducten kan voer voor discussie zijn. Misschien vliegen de verwijten (van beide kanten) ook wel tijdens jouw kerstdiner over de tafel. Wat moet je daarvoor weten? NOS op 3 serveert jou in de video hieronder de feiten: