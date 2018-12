Het grote luchtprobleem: de helft van jouw pakje is eigenlijk lucht

Op de ritten van bezorgbusjes hebben kleinere pakketten weinig invloed. "Deze bestelbusjes zitten vaak al niet helemaal vol, omdat de beperkende factor daar niet de ruimte in de bus is, maar het aantal adressen dat je in één dienst kan aandoen. Dit kan wel veranderen als we kleinschaliger gaan bezorgen, met vrachtfietsen in plaats van bestelbusjes. Want dan bepaalt de laadruimte wel de limiet in het aantal pakketten dat je kan meenemen. Maar er wordt nu nog maar weinig met de fiets bezorgd."

Weinig voordeel

Maar hoe komt het dat webshops en vervoerders er niet meer aan doen om pakketjes kleiner te maken? "Voor webshops is van tevoren niet duidelijk of en hoeveel goedkoper het voor ze wordt", zegt Zschocke. "Bij het inpakken is het loon van de inpakker de grootste kostenpost. En dus gaat men liever voor de grotere doos dan de inpakker 20, 30 seconden te laten nadenken over een kleinere doos en hoe de producten daarin passen."

Er zijn dus wel machines te koop die automatisch dozen op maat maken. "Maar die kosten al snel een miljoen euro en dat is voor veel webshops een veel te grote investering."

Wat ook niet meehelpt is dat de tarieven van pakketvervoerders meestal niet gebaseerd zijn op grootte, maar op gewicht. "Webshops zouden sneller werk maken van kleinere pakketten als vervoerders bijvoorbeeld korting zouden geven op kleinere pakketten", aldus Zschocke. "De webwinkelsector groeit nu hard, dus er zit weinig druk op om efficiënter te werken."