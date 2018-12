Deze illustrator laat vulva's in alle soorten en maten zien

Hilde begon twee jaar geleden, toen ze hoorde dat de schaamlipverkleining steeds populairder wordt. "Als je op 'lange binnenste schaamlippen' googelt, krijg je meteen een hele rits aan cosmetische klinieken die zeggen dat ze je kunnen fixen. Oftewel: er is iets mis met je. Maar er is helemaal niks mis met je."

In 2016 werden wereldwijd 45 procent meer schaamlipcorrecties uitgevoerd dan in 2015. Daarmee was het toen de snelst groeiende cosmetische ingreep. In Nederland worden zulke cijfers niet bijgehouden.

"De trend wijt ik aan een gebrek aan goede seksuele voorlichting", zegt Hilde. Daarom werkt ze aan een boek. "Daarmee wil ik thema's als menstruatie en afscheiding bespreekbaar maken. En ik heb het ook over anatomie van bijvoorbeeld schaamlippen en de diversiteit daarin."