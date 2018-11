'Zonder make-up ben ik net een uitgedroogde naaktslak'

"De reden waarom meisjes make-up dragen verschilt niet veel van de redenen die jongens hebben om er gespierd uit te zien", zegt sociaal psycholoog Gijs van Amerongen. Hij legt uit dat het een onderdeel is van een schoonheidsideaal.

"Aantrekkelijkheid wordt in onze maatschappij heel belangrijk gevonden. Eén van de factoren om aantrekkelijk te zijn, is je uiterlijk. Make-up is een manier om dat uiterlijk iets 'leuker' te maken."

Volgens Gijs speelt ook sociale druk mee. "Als veel mensen iets doen, volgen er vaak anderen", zegt hij. "We zijn gewoon kuddedieren." En we ervaren die sociale druk niet alleen in het echte leven maar ook op social media, zegt Gijs. Daar bepalen honderden beautyinfluencers met miljoenen volgers wat mooi is.

Xelly Cabau van Kasbergen (129.000 volgers op Instagram) en Dilan Sabah (260.000 volgers op Instagram) laten op YouTube zien hoe zij make-up-looks creëren. Daarbij laten ze zien welke producten ze gebruiken en waar je deze ze kan kopen.