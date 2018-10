Kimberly laat je het zwarte perspectief zien

De Black Achievement Month vond dit jaar voor de derde keer plaats en duurde de hele maand oktober. De maand is bedoeld om zwarte rolmodellen, talenten en achievers in de spotlights te zetten. Zo hoopt de organisatie af te rekenen met de beeldvorming die "te vaak is bepaald door dat wat in de slavernij en koloniale tijd over personen van Afrikaanse afkomst is gezegd en geschreven".