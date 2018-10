Zo veel herrie maken wij achter de horizon

TNO berekende dat bruinvissen die tot bijvoorbeeld 1,8 kilometer rond een heipaal zwemmen, gehoorschade kunnen krijgen. Slabbekoorn: "Dat kan tijdelijk zijn, of beperkt. Maar een dove bruinvis is een dode bruinvis, want ze doen alles op gehoor."

Ook ontploffingen van bommen uit de Tweede Wereldoorlog zorgen voor geluidsproblemen: jaarlijks lopen naar schatting tussen de 800 en de 8000 bruinvissen gehoorschade op door explosies. Wekelijks zijn er nog twee à drie keer van dit soort ontploffingen. En vermoedelijk liggen er nog zo'n 100.000 bommen op de zeebodem.

Hoewel de Nederlandse Noordzee te ondiep is voor onderzeeboten en sonar van de marine hier dus minder een probleem is, neemt het gebruik van sonar door vissers juist toe. Ook hobbyvissers varen er vaker mee rond. Onderwater zorgen die sonars voor een scala aan geluiden.

Om de populatie bruinvissen niet in gevaar te brengen, is afgesproken dat 5 procent van alle bruinvissen mag overlijden door de aanleg van de windparken. Het gaat dan bijvoorbeeld over dieren die gestoord worden bij het eten, daardoor verzwakken en overlijden, of vrouwtjes die minder nakomelingen krijgen. "En als het slecht gaat met de bruinvis, zegt dat ook iets over de rest van de dieren", legt Slabbekoorn uit.

Tonen

Ron Kastelein van onderzoeksinstituut Seamarco doet al jaren onderzoek naar de effecten van geluidsoverlast op bruinvissen. Er zwemt per vierkante kilometer wel zo'n kleine walvis in de Noordzee, weet hij. "Dit is het dier met het gevoeligste gehoor van alle zeedieren. Lage tonen doen hem weinig, maar een lichte klingel van je sleutelbos vinden ze verschrikkelijk."

Over de gevolgen van geluidsoverlast onder water op de langere termijn weten we nog weinig, zeggen Kastelein en Slabbekoorn. Zo graven schelpdieren zich in bij luide geluiden, of ze houden hun kleppen dicht waardoor ze niet eten. Maar wat dat betekent, bijvoorbeeld voor dieren die leven van de schelpen, is onbekend. Ook weet niemand of dieren die weggejaagd zijn door geluid terugkomen, zegt Slabbekoorn.

Natuur- en milieuorganisaties vinden het goed dat er nu internationaal onderzoek wordt gedaan. Maar ze vragen ook om actie. "We weten dat zeedieren last hebben van onze herrie. Volgens Europese regels moet Nederland ervoor zorgen dat onderwatergeluid in 2020 geen schade meer veroorzaakt aan het milieu. Dat gaan we niet halen als we niet snel meer doen", zegt een woordvoerder van International Fund for Animal Welfare (IFAW).