Eva (22) stopte met haar opleiding en startte daarna zelf een school

Eva de Leeuw (22) kon om verschillende reden niet aarden op het mbo. Ze vond het lastig in een groep van dertig leerlingen, ze kreeg te weinig ruimte om haar problemen van thuis te verwerken en soms werden alle prikkels haar gewoon te veel. "Het klaslokaal maakte een ADHD'er van me."

Ze stopte, omdat ze naar eigen zeggen niet goed paste in het systeem. "Als de maatschappij wil dat jij ergens past, maar je voelt gewoon dat je niet past. Dan word je daar best wel onzeker van, omdat je constant denkt: wat is er mis met mij?" En Eva is niet de enige. Jaarlijks verlaten zo'n 19.000 studenten vroegtijdig het mbo.

In plaats van thuis op de bank te chillen, besloot Eva haar eigen opleiding op te richten: MBO UniverCity. Een school die zich juist op die vroegtijdige schoolverlaters richt. Er studeren nu vijf studenten aan de opleiding die afgelopen september van start is gegaan. Het initiatief leverde Eva al een plek op in de VIVA400 en ze werd genomineerd voor een Young Impact Award.

Hoe Eva op het idee kwam voor de UniversCity en wat de opleiding precies inhoudt, zie je in deze video: