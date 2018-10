Klachten over rijscholen: 'Hij liet me filmpjes zien terwijl ik reed'

De Bovag, een grote brancheorganisatie voor rijscholen, herkent de klachten over instructeurs. Woordvoerder Tom Huyskens: "Er zijn instructeurs die les geven, omdat ze denken snel geld te kunnen verdienen. Dat zijn vaak mensen die niet écht gemotiveerd zijn."

Overigens: als een rijschool niet is aangesloten bij een brancheorganisatie zoals Bovag, zegt dat helemaal niets over de kwaliteit. Uit gesprekken met rijschoolhouders die niet zijn aangesloten, blijkt dat het ze met name om de kosten te doen is. "De honderden euro's die ik kwijt was aan het Bovag-lidmaatschap, leverde me niets op. Daarom heb ik besloten dat op te zeggen", zegt een van hen.

Een ander raadt aan: "Om nou te voorkomen dat je in de knoei komt met je rijschool: lees je vooraf goed in. Vraag in je omgeving naar ervaringen over de rijschool, check het slagingspercentage bij het CBR en neem eerst proeflessen. Zo voorkom je dat je bij een prutser terechtkomt."