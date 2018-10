Musea zoeken millennial, die weer een leuk plaatje voor Insta zoekt

Voor sommige musea zoals het Moco Museum in Amsterdam is de millennial (20-40 jaar) zelfs de belangrijkste doelgroep. "Het is de bezoeker van de toekomst" zegt directeur Kim Prins. Het museum lanceert binnenkort een interactieve app waarmee bezoekers bijzondere foto's kunnen maken. "Je moet het aantrekkelijk maken voor deze groep en dus richten we veel visuele hoekjes in."

Het resultaat zie je in je tijdlijn op Instagram. Het zijn de foto's van mensen in waanzinnige omgevingen zoals de kamer van Roy Lichtenstein in het Moco Museum of het kunstwerk 'Through the Wall' van de Chinese kunstenaar Song Dong in museum Voorlinden.