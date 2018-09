Waarom er nog (lang) geen mannenpil is

Volgens Charles Picavet is zo'n mannenpil er voorlopig nog niet, hij is cultuurpsycholoog en deed onderzoek naar anticonceptiegebruik in Nederland. "Er wordt wel wat onderzoek gedaan, maar dat heeft nog niet tot fantastische resultaten geleid."

"De reden dat de mannenpil er nog niet is, is tweeledig. Aan de ene kant is het moeilijk om de aanmaak van spermacellen tijdelijk helemaal stop te zetten. Aan de andere kant bestaat er al hormonale anticonceptie voor vrouwen, die is zo veilig en effectief dat de standaard erg hoog is. Voor een nieuw mannenmiddel is het heel moeilijk om daar aan te voldoen."