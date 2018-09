NK burlen: hoor jij het verschil tussen mens en hert?

Burlen is het beste te omschrijven als een geluid dat tussen het brullen van een leeuw en het loeien van een stier in zit. "Er zijn cursussen die je kunt volgen om het imiteren onder de knie te krijgen", vertelt burlkampioen uit 2017, Ron Reitsma. Hij woont op de Veluwe en is gefascineerd door het geluid dat de herten in bronsttijd produceren. "Ieder jaar zo rond september barst het geweld weer los, dan ga ik toch altijd wel even kijken."

Oprichter van het NK Henk Ruseler, wist dat er burlwedstrijden in Duitsland werden georganiseerd. Hij was er van overtuigd dat het ook hier in de smaak zou vallen. "Ik dacht: dat kunnen wij in Nederland ook. Wel een beetje met een kwinkslag natuurlijk. Maar er zijn ook zeer serieuze, goede kandidaten. Het wordt spannend."

De winnaar mag zich een jaar lang burlkampioen van Nederland noemen en gaat mee op Veluwe-safari met de boswachter.