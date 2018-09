Deze mensen denken dat dit 'superriet' de wereld gaat veranderen

Inmiddels hebben ondernemers ook de krachten van de plant ontdekt. "Toen ik in Borneo zag hoe 80 procent van het regenwoud daar gekapt was, werd ik zo verdrietig dat ik besloot ontslag te nemen en startte ik een duurzaam bedrijf", vertelt Jan-Govert van Gilst, die eerst in de wegenbouw werkte. Met zijn bedrijf maakt hij onder meer boeken, betonnen banken en boterhammendoosjes van de miscanthus. "Alles wat het gras produceert, is biologisch afbreekbaar en daarmee zijn de voordelen oneindig."

Ook groeit hij als een van de weinige gewassen op braakliggende grond. "En dat is handig want in Nederland blijft de komende jaren zo'n 30.000 hectare grond onbenut. Dit is dus het perfecte moment om groene grondstoffen daarop te gaan verbouwen. Bedrijven met braakliggende gronden kunnen het gras oogsten en daarvan maken wij dan onze producten. Zo wordt de grond nuttig besteed en helpen we Nederland een stapje verder in een duurzame richting."

Door Luisa's onderzoek komen we steeds meer te weten over het gras. "Door langdurend onderzoek weten we alles over bijvoorbeeld mais. We kunnen daardoor het maximale uit dat gewas halen. We hopen dat ook met de miscanthus te bereiken. Het blijft een continu proces, dus dat kan nog wel even duren. Maar het ziet er op dit moment al heel goed uit."